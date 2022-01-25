Пора на пенсию? В каком возрасте женщины начинают стареть

Врач-диетолог считает, что в таком случае необходимо обращать особое внимание на свой рацион. В его составе не должно быть пищи с трансжирами и высококалорийных продуктов. Тогда есть шанс, что кожа лица дольше останется упругой, а внутренние органы будут работать слаженно и без перебоев.

Особенно тяжело придется заядлым сладкоежкам, так как булочки, другие кондитерские изделия и сахаросодержащие яства тоже входят в так называемый стоп-лист. Однако, чтобы организм не испытывал сильнейшего стресса, можно есть сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, заключила Соломатина.