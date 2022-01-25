Пора на пенсию? В каком возрасте женщины начинают стареть
По словам Елены Соломатиной, в жизни женщин подобные изменения в организме обычно начинаются в возрасте 35 лет. «У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре», — сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач-диетолог считает, что в таком случае необходимо обращать особое внимание на свой рацион. В его составе не должно быть пищи с трансжирами и высококалорийных продуктов. Тогда есть шанс, что кожа лица дольше останется упругой, а внутренние органы будут работать слаженно и без перебоев.
Особенно тяжело придется заядлым сладкоежкам, так как булочки, другие кондитерские изделия и сахаросодержащие яства тоже входят в так называемый стоп-лист. Однако, чтобы организм не испытывал сильнейшего стресса, можно есть сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, заключила Соломатина.
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