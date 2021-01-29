Популярные модели и блогеры нашли способ сделать грудь визуально более пышной

К подобному своеобразному флешмобу присоединились бизнес-леди Кайли Дженнер, Тэмми Хэмброу и блогерша Марта Калифатидис, модель Джанет Гузман и ее коллега Марианна Фонсека. Сообщается, что тренд на перевернутое бикини впервые ввела несколько лет назад итальянская модель Валентина Фрадеграда, которая вместо того, чтобы правильно надеть купальник, решила попробовать необычный способ. Ее начинание быстро стало вирусным, и с тех пор в социальных сетях оно время от времени напоминает о себе, несмотря на то, что многим совершенно не нравится подобный стиль. Критики называют его сумасшедшим, глупым и нелепым.

Фото: Instagram

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