Популярная модель показала, как выглядела до того, как вылечила хроническое акне
Фото: Instagram georgiagibbs_
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, популярная модель решила выложить все карты на стол и рассказать, как ей удалось вылечить кожу. В своем микроблоге в социальной сети Instagram Джорджия выложила коллаж из двух фотографий в формате «до и после», под которым подробно написала свою историю борьбы с розацеа, акне и воспалениями. Она радостно сообщила: «Моя кожа наконец действительно счастлива, ведь она очистилась от прыщей, а розацеа перешло в стойкую ремиссию. Когда тело действительно исцеляется, то все болезни проходят одна за другой – к счастью, я устранила корень проблемы».
Модель призналась, что прошла долгий путь, который не всегда был легким. По ее словам, для начала она прошла полную диагностику здоровья, и врачи диагностировали ей синдром хронической усталости, из-за которого у нее и начались серьезные проблемы с кожей. В результате девушка просто заперлась в доме и старалась практически не выходить из него, чтобы избежать неуместных вопросов. Из-за этого ей даже пришлось на три месяца отказаться от работы, ведь с таким акне стоять перед объективом фотокамеры было попросту невозможно. «Я всегда была известна как модель с чистой безупречной кожей, и вдруг мое лицо усеяли красные болезненные зудящие прыщи», – объяснила она.
Поначалу Джорджия перепробовала множество методов, чтобы быстро избавиться от проблемы: сделала операцию по показаниям, пропила курс серьезных антибиотиков, но, к сожалению, это не помогло. Потому она решила попробовать более длительный, но комплексный подход, но в основе всего было изменение рациона питания, снижение уровня стресса, качественный отдых и общее оздоровление. Так, модель отказалась от большинства молочных продуктов, лука, чеснока, некоторых фруктов и овощей, сырого мяса и рыбы, яиц и некоторых сыров, начала практиковать медитации, попробовала фитотерапию и прием витаминов. И этот подход дал свои плоды – ее кожа очистилась и стала выглядеть сияющей здоровьем.
Фото: Instagram georgiagibbs _
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!