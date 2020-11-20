Популярная модель показала, как выглядела до того, как вылечила хроническое акне

Поначалу Джорджия перепробовала множество методов, чтобы быстро избавиться от проблемы: сделала операцию по показаниям, пропила курс серьезных антибиотиков, но, к сожалению, это не помогло. Потому она решила попробовать более длительный, но комплексный подход, но в основе всего было изменение рациона питания, снижение уровня стресса, качественный отдых и общее оздоровление. Так, модель отказалась от большинства молочных продуктов, лука, чеснока, некоторых фруктов и овощей, сырого мяса и рыбы, яиц и некоторых сыров, начала практиковать медитации, попробовала фитотерапию и прием витаминов. И этот подход дал свои плоды – ее кожа очистилась и стала выглядеть сияющей здоровьем.

Фото: Instagram georgiagibbs _

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