Популярная блогерша устроила фотосессию на фоне пустых полок в магазине — и была жестко раскритикована

Подписчики не только не были впечатлены снимками и возможностью принять участие в розыгрыше, но и жестко раскритиковали свою любимицу. Один комментатор заметил: «Вероятно, вам следует удалить этот пост. Это выглядит так, будто вы бесчувственная. Ваши фотографии не вызывают положительных эмоций. Люди теряют работу, воюют за еду в торговых центрах и умирают каждый день, если вы хотели, чтобы Форест увидел эти снимки, когда подрастет, оставьте их себе, а не выкладывайте в социальные сети». Другой добавил: «Мне очень нравится контент на твоей странице, но эти фотографии кажутся мне просто безвкусными». Также пользователи написали: «Я люблю твою страницу и твою прекрасную семью, и мне очень грустно сообщить тебе, что так нельзя. Понятно, что тебе нужна популярность и конкуренция велика, но эта фотосессия совершенно не нужна и даже вредна», «Сегодня я ложусь спать, и не уверен, что завтра у нас с напарником будет работа. Все, над чем мы так усердно работали, ушло в одно мгновение. Когда я вижу эти пустые полки, мне грустно думать о мире, который когда-то был, который вернется, но теперь станет очень неопределенным местом для наших детей. Только по этой причине эти фотографии очень расстраивают меня. Нет доброты в том, чтобы высмеивать всеобщую душевную боль».

Несмотря на критику, Скай не удалила публкацию и призвала критиков быть добрее. «Пожалуйста, будьте добрее друг к другу, посылайте людям не ненависть, а любовь, сосредоточьтесь на позитиве и перенесите свою энергию в свет, а не во тьму. Очевидно, что в мире много грусти, но если этот пост не подходит вам, прокрутите ленту, не останавливаясь. Гнев не поможет этому миру прямо сейчас», – пояснила она.

Фото: Instagram

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