Популярная блогерша показала, как сделать укладку волос при помощи простого карандаша

Так, британский онлайн-портал The Sun обратил внимание на видеоролик в социальной сети TikTok, за несколько дней набравший больше 1,6 миллиона просмотров, в котором блогерша Бриттани Ксавье сделала дочери завивку не хуже салонной. Для этого она использовала лишь обычный карандаш и утюжок для выпрямления волос. Как следует из видео, для получения упругих локонов нужно тонкие пряди волос накручивать вокруг карандаша и нагреть в течение нескольких секунд выпрямителем. Затем необходимо просто вытянуть карандаш – завиток готов. Несмотря на то, что на подобную укладку уходит очень много времени, результаты оказались поразительными.

«О, попробую применить этот способ завтра вместе с дочкой», «Ты суперкрутая мама!», «Потрясающе!», «У меня тоже получилось!», «Выглядит роскошно», «Салонный эффект без похода на улицу!» – написали пользователи соцсети под видео, которое стало вирусным и вдохновило других женщин повторить эксперимент.