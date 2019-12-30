Попрощаться с сахаром, приседать и еще 8 способов легко похудеть на 5 кг за месяц
Специалисты из программы похудения Healthy Mummy поделились с британским онлайн-порталом Daily Mail 10 советами быстрого изменения собственной фигуры к лучшему. Первая их рекомендация – исключить из рациона сахар. Это самый простой и быстрый способ «изгнать» жир с живота, а заодно и существенно снизить дневную калорийность съеденного. А чтобы переход к жизни без сахара был легче, можно использовать натуральные сахарозаменители, например стевию.
Также следует исключить из рациона всю ультрапереработанную пищу. Эксперты называют ее дьяволом, провоцирующим ожирение. Это значит, что придется забыть не только о колбасе, сосисках и мясных деликатесах, но и о белом хлебе и хлопьях. Замените их на отварную говядину, курицу и индейку, цельнозерновой хлеб и муку грубого помола.
Параллельно с исключением сахара, мучного и вредного увеличьте количество клетчатки и белка в рационе. Так вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а значит, желание перекусить будет посещать вас гораздо реже. Кроме того, такая корректировка рациона поможет ускорить обмен веществ.
Как только вы скорректируете свое питание, результаты заметите практически сразу. Но только этого мало. Вам необходимо составить четкий план того, что и когда вы будете есть. Составляйте меню на неделю и заранее покупайте продукты для него. Так у вас будет меньше шансов отклониться от выбранного курса и заказать нездоровую еду на вынос.
Также эксперты поясняют, что в непростом деле похудения особенно важна мотивация. И сохранить ее порой труднее всего. Самый простой способ не сойти с выбранного пути – получить поддержку от друзей и родных, особенно от тех, кто также прошел через процесс похудения. Если среди ваших близких таких нет, найдите онлайн-группу поддержки, где вы сможете безопасно обсудить свои страхи и процесс.
Еще один совет экспертов – делать упражнения для ягодиц и приседать. По их словам, они особенно полезны для быстрого похудения, так как сильные ягодичные мышцы помогут стабилизировать бедра, а значит, «вы будете реже страдать от болей в спине и получить травму в будущем». Также, если вы хотите похудеть, всегда помните о золотом правиле, что 70% успеха зависят от диеты, а 30% - от физических упражнений. Потому, если вы хотите получить результат, нужно не только правильно питаться, но и регулярно хорошо потеть. Замените прогулку на бег или коротким кардио. И не забывайте о том, что без силовых тренировок вам не обойтись – они помогут сформировать, тонизировать и заново создать стройное тело.
Кроме того, эксперты советуют следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, сколько вы едите. В вашем здоровом меню должно быть 50% некрахмалистых овощей, 25% белка и 25% углеводов. Полностью исключать жиры из рациона также нельзя: оливковое масло, орехи и авокадо должны стать вашими лучшими друзьями.
И последняя рекомендация специалистов – будьте сосредоточены на вашей конечной цели. Если у вас случился плохой день, это не значит, что вам надо превращать его в плохой месяц. Это значит, не позволяйте себе расслабляться, если вдруг сорвались. Не линчуйте себя, а просто на следующий день возвращайтесь на путь стройности и красоты.
Фото: vostock-photo
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