Попрощаться с сахаром, приседать и еще 8 способов легко похудеть на 5 кг за месяц

Как только вы скорректируете свое питание, результаты заметите практически сразу. Но только этого мало. Вам необходимо составить четкий план того, что и когда вы будете есть. Составляйте меню на неделю и заранее покупайте продукты для него. Так у вас будет меньше шансов отклониться от выбранного курса и заказать нездоровую еду на вынос.

Также эксперты поясняют, что в непростом деле похудения особенно важна мотивация. И сохранить ее порой труднее всего. Самый простой способ не сойти с выбранного пути – получить поддержку от друзей и родных, особенно от тех, кто также прошел через процесс похудения. Если среди ваших близких таких нет, найдите онлайн-группу поддержки, где вы сможете безопасно обсудить свои страхи и процесс.

Еще один совет экспертов – делать упражнения для ягодиц и приседать. По их словам, они особенно полезны для быстрого похудения, так как сильные ягодичные мышцы помогут стабилизировать бедра, а значит, «вы будете реже страдать от болей в спине и получить травму в будущем». Также, если вы хотите похудеть, всегда помните о золотом правиле, что 70% успеха зависят от диеты, а 30% - от физических упражнений. Потому, если вы хотите получить результат, нужно не только правильно питаться, но и регулярно хорошо потеть. Замените прогулку на бег или коротким кардио. И не забывайте о том, что без силовых тренировок вам не обойтись – они помогут сформировать, тонизировать и заново создать стройное тело.

Кроме того, эксперты советуют следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, сколько вы едите. В вашем здоровом меню должно быть 50% некрахмалистых овощей, 25% белка и 25% углеводов. Полностью исключать жиры из рациона также нельзя: оливковое масло, орехи и авокадо должны стать вашими лучшими друзьями.

И последняя рекомендация специалистов – будьте сосредоточены на вашей конечной цели. Если у вас случился плохой день, это не значит, что вам надо превращать его в плохой месяц. Это значит, не позволяйте себе расслабляться, если вдруг сорвались. Не линчуйте себя, а просто на следующий день возвращайтесь на путь стройности и красоты.

Фото: vostock-photo

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