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«Поправилась или беременна?»: пользователей Сети удивила фигура Виктории Бони

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Бони

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Новые фото в блоге экс-участницы «Дома-2» вызвали бурю обсуждений.

Виктория Боня крайне внимательно следит за фотографиями, которые попадают в ее Instagram. На этих снимках нельзя ни к чему придраться — идеальная фигура, кожа, волосы. Однако зачастую в других аккаунтах всплывают кадры с Викторией, на которых она не похожа на саму себя — отсутствие талии, целлюлит, асимметричная грудь. Несколько часов назад в личном блоге модели появился новый пост, который вызвал у подписчиков немало вопросов. На фотографии Боня позирует в светло-бежевом длинном платье, которое подчеркивает ее несовершенную фигуру.

«Поправилась? наврятли,постоянно на диетах,ну а живот просматривается.хоть как смотри живот откуда-то появился», «Вика, вы беременны?», «Много кушает просто потолстела», «ы здесь как будто беременная», «Ойййййййй неудачное фото...правда такая кажется толстая..или цвет не тот», «Потолстела», «Пора на диету.. ... талия пропала…», «Я так думаю, что это фото старое, фото беременна первой малышкой! Вы что не видите, цвет волос, сейчас совсем другой!», «Вика, Вы в положении! Как я за вас рада! Вас украшает беременность🤰🏽», «Посмотрите последние фото ее, она давно живот прикрывает. А на Канском фестивале в платье не влезла и пришлось ей одеть другое платье! Я подозреваю, что она беременна 😉 только хорошо скрывает!», «Ощущение, что у девушки 54 размер, ужас!» — прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, не так давно 38-летняя Виктория Боня вышла в свет со своим новым возлюбленным — французским миллиардером Пьером Андюраном. Пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Как призналась в откровенном интервью модель, Пьер покорил ее «своим умом, глубиной мысли и содержанием своим». От предыдущих отношений с миллиардером Алексом Смерфитом Виктория воспитывает 6-летнюю дочь Анджелину.

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