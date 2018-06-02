«Поправилась или беременна?»: пользователей Сети удивила фигура Виктории Бони

«Поправилась? наврятли,постоянно на диетах,ну а живот просматривается.хоть как смотри живот откуда-то появился», «Вика, вы беременны?», «Много кушает просто потолстела», «ы здесь как будто беременная», «Ойййййййй неудачное фото...правда такая кажется толстая..или цвет не тот», «Потолстела», «Пора на диету.. ... талия пропала…», «Я так думаю, что это фото старое, фото беременна первой малышкой! Вы что не видите, цвет волос, сейчас совсем другой!», «Вика, Вы в положении! Как я за вас рада! Вас украшает беременность🤰🏽», «Посмотрите последние фото ее, она давно живот прикрывает. А на Канском фестивале в платье не влезла и пришлось ей одеть другое платье! Я подозреваю, что она беременна 😉 только хорошо скрывает!», «Ощущение, что у девушки 54 размер, ужас!» — прокомментировали снимок подписчики.