Актриса появилась на вечере в честь креативного директора Louis Vuitton.

Минувшим вечером в Нью-Йорке состоялся вечер в честь Николя Гескьера — креативного директора модного дома Louis Vuitton. По традиции, на мероприятие были приглашены известные звезды и давние поклонники бренда. Среди гостей вечера были замечены Софи Тернер, Катрин Денев, Рут Негга и другие знаменитости. Особое внимание привлекла известная актриса Николь Кидман. Знаменитая блондинка появилась на мероприятии в эффектном черном платье Louis Vuitton с высокими разрезами, подчеркнувшими ее стройные ноги.

Стоит отметить, что Николь выглядит просто потрясающе — актриса освежила цвет волос и обновила стрижку. Напомним, в этом году Николь Кидман отметила юбилей — знаменитости исполнилось 50 лет. Тем не менее, актриса может похвастаться идеальной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в откровенных фотосессиях.

А вам нравится, как выглядит 50-летняя Николь Кидман?

Фото: eastnews, globallookpress