Популярная певица 90-х годов показала фото в новом образе.

Об исполнительнице хита «Школьный роман» долгое время не было ничего слышно, однако в минувшем году Наталья Штурм вернулась с триумфом. Певица приняла участие в проекте Первого канала «На 10 лет моложе» и после этого продолжила эксперименты с собственной внешностью.

Так, вчера скандально известная артистка продемонстрировала новый цвет волос: она сменила привычный рыжий на насыщенный малиновый. Результатом преображения Наталья поделилась в своем Instagram, сопроводив запись большим количеством хештегов.