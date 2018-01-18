Помолодевшая Наталья Штурм продемонстрировала новый цвет волос
Об исполнительнице хита «Школьный роман» долгое время не было ничего слышно, однако в минувшем году Наталья Штурм вернулась с триумфом. Певица приняла участие в проекте Первого канала «На 10 лет моложе» и после этого продолжила эксперименты с собственной внешностью.
Так, вчера скандально известная артистка продемонстрировала новый цвет волос: она сменила привычный рыжий на насыщенный малиновый. Результатом преображения Наталья поделилась в своем Instagram, сопроводив запись большим количеством хештегов.
Поклонники Штурм оценили ее новый образ: «Цвет интересный, вам подходит! 👍», «Просто божественный цвет волос ! А в вашем "исполнении" картина вообще с ног-сшибательна !», «Оч крутая стрижка 💇♀️ и укладка 👍🏻Огонь 💥💥💥», «Цвет волос и прическа офигенны», «Безумно жаль что когда нибудь эта прическа и цвет станут вашим прошлым ,уступив арену новым экспериментам. С волосами я может как то и смирюсь , но никак не со сменой цвета . Вы наконец то нашли свой ! Этот идеальное попадание в цель».
А вам нравится новый образ Натальи Штурм?
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram