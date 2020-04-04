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Помолодевшая Надежда Бабкина восхитила Сеть стильным образом в синем пиджаке: «Вы в холодильнике спите?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

70-летняя певица поделилась кадром из яркой фотосессии.

Поклонники восхищаются новым фото 70-летней Надежды Бабкиной. Пиджак цвета ультрамарин, массивные серьги в тон и яркая помада — артистка выглядит едва ли не вдвое моложе своего возраста.

«Надежда Георгиевна, конфетка», «Вы в холодильнике спите??? С каждым годом все краше и краше», «Красавица Надя», «Красавица Надя», «Красота — это страшная сила», «Синий цвет и выпрямленные волосы вас очень молодят) Так держать!», «Царица морей!», «Вы красавица, и у вас бесподобный вкус! Серьги тоже бесподобные, и вам очень подходят», «Богиня!», «Шикарная женщина, я вами восхищаюсь, Вы русская баба-огонь», «Вот это красотка!!! Не узнала», «70 лет, как можно так молодо выглядеть? Браво, Надежда Бабкина! Я вами любуюсь »— комментируют фолловеры.

А вам нравится этот образ Надежды Георгиевны?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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