Помолодевшая мама Глюк'oZы восхитила ее поклонников

«Просто звезды!!!», «Две красавицы и очень похожи», «А мама прям помолодела -похорошела!!!», «Мама идет в ногу с временем , другой стиль, очень милая, женственная», «Мама просто расцвела, стала более спокойной и статной», «Мама молодеет. Наташа просто подросла чуток», «Вы еще красивее стали», «И грудь у обеих подросла», «На двадцать лет моложе - сейчас выглядит мама», «Мама принимает волшебное зелье?», «Ну мама с пластикой постаралась. Очень хорошо выглядит», «Зачем вы так фотошопите , не естественные лица», «Парадокс, женщины сейчас выглядят моложе чем в молодости», «Мама стала лакшери», — обсуждают фолловеры.

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