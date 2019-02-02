Помолчать о счастье: 40-летняя Елена Летучая без укладки и макияжа проводит зиму вдали от московских сугробов

Примерно месяц назад Елена Летучая с мужем отправились на Галапагосские острова. На побережье Тихого океана звезда чувствует себя абсолютно счастливой, о чем часто упоминает в разделе «сториз» своего Instagram. Пока в Москве устойчивый «минус» и идет снег, телезвезда наслаждается солнцем, манкируя макияжем и укладкой.

«У меня доброе утро. И я люблю иногда побыть наедине с собой и помолчать о чем то.... А вы о чем молчите?», — написала она под коротким видео.