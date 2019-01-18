Пользователи Сети восхищаются естественной красотой 49-летней Дженнифер Лопес

Поклонники привыкли видеть 49-летнюю Дженнифер Лопес при полном параде — яркий макияж, соблазнительные наряды, стильная укладка. Несколько часов назад американская певица поделилась в Instagram честным фото — без макияжа и обработки в специальных программах. В подписи к снимку артистка оставила хештеги #пятницабезфильтров, #деньбезмакияжа и #люблюсебятакойкакаяяесть. Стоит отметить, что фотография набрала уже более 1,6 млн. лайков.
Поклонники восхищены естественной красотой любимой певицы: «Красотка», «Великолепная», «Настоящая красота», «Неужели можно так потрясающе выглядеть без косметики?», «Вы настоящий пример для женщин», «Мне нравится ваша естественность», «Идеальная!».
А вам нравится, как выглядит Дженнифер Лопес без макияжа?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Nancy Kaszerman/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube