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Пользователи Сети восхищаются естественной красотой 49-летней Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес

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Популярная певица поделилась селфи без макияжа и фильтров.

Поклонники привыкли видеть 49-летнюю Дженнифер Лопес при полном параде — яркий макияж, соблазнительные наряды, стильная укладка. Несколько часов назад американская певица поделилась в Instagram честным фото — без макияжа и обработки в специальных программах. В подписи к снимку артистка оставила хештеги #пятницабезфильтров, #деньбезмакияжа и #люблюсебятакойкакаяяесть. Стоит отметить, что фотография набрала уже более 1,6 млн. лайков.

#nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam 🦋🦋🦋

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Поклонники восхищены естественной красотой любимой певицы: «Красотка», «Великолепная», «Настоящая красота», «Неужели можно так потрясающе выглядеть без косметики?», «Вы настоящий пример для женщин», «Мне нравится ваша естественность», «Идеальная!».

А вам нравится, как выглядит Дженнифер Лопес без макияжа?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Nancy Kaszerman/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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