Пользователи Сети восхищаются естественной красотой 49-летней Дженнифер Лопес

Поклонники привыкли видеть 49-летнюю Дженнифер Лопес при полном параде — яркий макияж, соблазнительные наряды, стильная укладка. Несколько часов назад американская певица поделилась в Instagram честным фото — без макияжа и обработки в специальных программах. В подписи к снимку артистка оставила хештеги #пятницабезфильтров, #деньбезмакияжа и #люблюсебятакойкакаяяесть. Стоит отметить, что фотография набрала уже более 1,6 млн. лайков.