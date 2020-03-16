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Пользователи Сети рассказали о необычном средстве избавления от акне и похвастались результатами «до и после»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Все, кто хотя бы раз сталкивался с проблемой акне, мечтают о чудо-таблетке, которая изменила бы их жизнь и состояние кожи к лучшему. Оказалось, что помочь улучшить качество кожи могут самые обычные витамины.

Австралийский диетолог Джессика Сепель на своей странице в социальной сети Instagram посоветовала всем, кто борется с акне, подобрать себе комплекс витаминов для улучшения качества кожи и нормализации пищеварения. Ее слова приводит британский онлайн-портал The Sun.

По словам эксперта, важное условие – в витаминном комплексе должен содержаться женьшень, который традиционно используется в западной фитотерапии в качестве мощного адаптогена, помогающего организму справиться со стрессом, усталостью и чувством слабости. Также для красоты кожи важны витамины группы В, в частности В12, В5 и В6, необходимые для поддержания здоровья и функционирования нервной системы, а также селен, цинк и витамин С для укрепления иммунитета, и магний. «Если вы с вашим врачом найдете подходящий вам комплекс с этими компонентами, от прыщей можно избавиться всего за месяц».

Девушки с проблемами с кожей прислушались к совету Сепель и решили провести эксперимент и были удивлены полученным результатом. Они стали выкладывать в свои социальные сети фото «до и после». Одна из них заявила: «Я понятия не имела, как справиться с кистозными прыщами и была поражена, когда после приема обычных поливитаминов, в которых есть вещества, рекомендованные Джессикой Сепель, улучшили состояние моей кожи всего за 4 недели». Вторая добавила: «Я работаю в индустрии красоты и перепробовала множество средств, чтобы избавиться от кистозного акне, но ничего не работало. Я до сих пор не верю, что мне помогли обычные витамины». Третья написала: «Я всегда скептически относилась к подобным рекомендациям, ведь мне не помогли даже лекарства, назначенные дерматологами. Но я приятно удивлена. Это вернуло мне утраченную уверенность в себе!»

Фото: Instagram

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