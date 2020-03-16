Пользователи Сети рассказали о необычном средстве избавления от акне и похвастались результатами «до и после»

Австралийский диетолог Джессика Сепель на своей странице в социальной сети Instagram посоветовала всем, кто борется с акне, подобрать себе комплекс витаминов для улучшения качества кожи и нормализации пищеварения. Ее слова приводит британский онлайн-портал The Sun.

По словам эксперта, важное условие – в витаминном комплексе должен содержаться женьшень, который традиционно используется в западной фитотерапии в качестве мощного адаптогена, помогающего организму справиться со стрессом, усталостью и чувством слабости. Также для красоты кожи важны витамины группы В, в частности В12, В5 и В6, необходимые для поддержания здоровья и функционирования нервной системы, а также селен, цинк и витамин С для укрепления иммунитета, и магний. «Если вы с вашим врачом найдете подходящий вам комплекс с этими компонентами, от прыщей можно избавиться всего за месяц».