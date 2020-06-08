Пользователи Сети поделились самыми эпичными бьюти-провалами, которые произошли с ними на карантине
Фото: facebook
С тех пор, как люди вынуждены были начать сидеть дома, им пришлось столкнуться со множеством проблем, в частности, они попробовали самостоятельно делать бьюти-процедуры, которые они привыкли получать в салоне. И не всегда их попытки были успешными.
Как отметил британский онлайн-портал The Sun, многим казалось, что сделать долговременное покрытие ногтей перед карантином – прекрасная идея, однако никто не подозревал, что изоляция продлится столь долго и ногти успеют отрасти до неприличного состояния и придется искать способы снять лак самостоятельно. Кто-то справился с этой задачей вполне достойно, но некоторым пришлось буквально отгрызать лак вместе с ногтями. Наиболее отчаянные любители накрашенных ногтей решили вспомнить, как это делать по старинке, но не у всех вышло хотя прилично – многие испачкались лаком или не досушили его и смазали.
Но гораздо хуже пришлось тем, кто решил на изоляции поиграть в парикмахера. Особенно не повезло мужчинам, которые по неосторожности попросили помощи у своих вторых половин и в результате остались с выбритыми затылками, проплешинами и странного вида стрижками, которые можно скрыть разве что бритьем налысо или кепкой. Но женщины были безжалостны не только к любимым, но и к себе тоже: неровные срезы, странного вида челки, неровно и нелогично обрезанные пряди, плохо окрашенные и даже сожженные волосы исправить будет сложновато. Проблемы появились даже у тех, кто решил провести безобидную процедуру удаления волос над губой восковыми полосками, но перестарался и получил ожог.
Фото: facebook
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