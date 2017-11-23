Один из последних снимков в Instagram телеведущей вызвал шквал обсуждений.

31-летняя Ольга Бузова успешно совмещает карьеру певицы, телеведущей и модельера. Более того, несколько дней назад стало известно, что помимо «Дома-2» на ТНТ Ольга будет вести новое женское ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Поклонники бьют тревогу: мало того что знаменитость спит по три-четыре часа в сутки из-за плотного рабочего графика — глядя на ее свежие снимки в Instagram, кажется, что времени на еду у нее нет совсем.

Поющая телеведущая продемонстрировала подписчикам новый откровенный пижамный комплект из короткого шелкового топа и кружевных шортиков, однако фолловеры обратили внимание на ее торчащие ребра.