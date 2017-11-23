Пользователи Сети обвинили Ольгу Бузову в анорексии
31-летняя Ольга Бузова успешно совмещает карьеру певицы, телеведущей и модельера. Более того, несколько дней назад стало известно, что помимо «Дома-2» на ТНТ Ольга будет вести новое женское ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Поклонники бьют тревогу: мало того что знаменитость спит по три-четыре часа в сутки из-за плотного рабочего графика — глядя на ее свежие снимки в Instagram, кажется, что времени на еду у нее нет совсем.
Поющая телеведущая продемонстрировала подписчикам новый откровенный пижамный комплект из короткого шелкового топа и кружевных шортиков, однако фолловеры обратили внимание на ее торчащие ребра.
«Ольга , зачем же так сильно худеть , так же можно и вплоть до анарексии дойти. Вам нужно немного прибавить чтоб нп было видно костей , а то не красиво смотрится . А так все супер , но вот фотка немного пугает((((», «Фу, прям рёбра одни торчат.. несколько кг не помешало бы прибавить..», «Болезненно-изможденная худоба. Некрасиво,несексуально», «Ольчик, как ты сильно похудела..косточки видно😮 совсем себя довела! Ты что !!! Береги себя! Так долго не протянешь, сляжешь опять !! 😚😚😚 сил тебе и здоровья!!», «Какой ужас! Анорексия».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram