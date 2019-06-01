Пользователи Сети обсуждают естественную красоту Алены Свиридовой

Стоит отметить, что Алена Свиридова — одна из тех, про кого говорят, что время над ними не властно. Певица с юмором относится к своему возрасту, шутит про пенсию, не стесняется демонстрировать фигуру в мини-бикини и с удовольствием показывает, как ухаживает за кожей. Кроме того, Алена поделилась с поклонниками и секретами своей стройности — правильное питание, регулярные тренировки и отказ от мучного, сладкого и колбас помогают ей поддерживать фигуру в тонусе.