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Пользователи Сети обсуждают естественную красоту Алены Свиридовой

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Алена Свиридова

Фото: Instagram Алены Свиридовой
Певица поделилась селфи без макияжа.

Несколько лет назад певица Алена Свиридова купила дом в Керчи, где ежегодно проводит летние месяцы. 56-летняя артистка часто показывает фотографии своего сада, а несколько часов назад продемонстрировала селфи на фоне цветущего розового куста. «Доброе утро! Чем не Кармен?:):)» — иронизирует Алена.

«Естественная красота самая лучшая», «Такая естественная, что и добавить нечего..да и не нужно!», «Какая всё-таки вы красивая женщина,Алена !!!!!!!! Хочу тоже так выглядеть, естественно и красиво», «Вы такая красивая, Алёна!», «Очень хорошо выглядите, Алёна, просто супер», «Доброе утро и вам!!!!!Какая вы естественная и красивая!!!!», «Вы чудесны», — восхищаются фолловеры.

Стоит отметить, что Алена Свиридова — одна из тех, про кого говорят, что время над ними не властно. Певица с юмором относится к своему возрасту, шутит про пенсию, не стесняется демонстрировать фигуру в мини-бикини и с удовольствием показывает, как ухаживает за кожей. Кроме того, Алена поделилась с поклонниками и секретами своей стройности — правильное питание, регулярные тренировки и отказ от мучного, сладкого и колбас помогают ей поддерживать фигуру в тонусе.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube

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