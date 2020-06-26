Полжизни боровшаяся с акне девушка нашла простой способ избавиться от проблем с кожей
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, у 24-летней медсестры были серьезные проблемы с кожей с начала переходного возраста. Сильная краснота и прыщи были ее верными спутниками полжизни. За годы терапии она перепробовала бесчисленное количество лекарств, кремов и методик лечения, но ничто не помогало. Девушка признается, что стоимость ее лечения исчислялась тысячами долларов и потраченными нервами, но болезненные кисты продолжали появляться, кожа стала жирной и очень чувствительной, однако врачи-дерматологи лишь разводили руками и не могли определить причину ее проблем с кожей.
Фото: facebook Brittany Hodder
Отчаянно пытаясь добиться ровного цвета лица, Ходдер даже оплатила дорогой курс микродермабразии и лазерной терапии, а также самые разрекламированные и лучше всего продаваемые средства по уходу за кожей, но и это не принесло ожидаемого эффекта. «И тогда я почти сдалась, потому что ничто не помогало», – заявила Бриттани. Уже ни на что не надеясь, девушка она решила приобрести витаминный комплекс для укрепления волос и улучшения качества кожи. В составе этого витаминного коктейля содержится цинк, витамины В2 и С, которые, как доказано, снимают воспаление и уменьшают выраженность прыщей, а также ускоряет регенерацию тканей, выработку коллагена и заживление ран, что позволяет ей быстрее восстанавливаться после вскрытия прыщей и снижает риск развития инфекции.
Бриттани была несказанно удивлена, что всего за несколько недель ее кожа стала более чистой, количество воспалительных элементов свелось к минимуму за последние годы. Более того, БАДы, которые она принимает, улучшили цвет лица и наладили работу пищеварительной системы, что также позитивно сказалось на качестве кожи. «Такой прекрасной кожи у меня не было никогда. Мне так много комплиментов никогда не делали. Люди отметили, что моя кожа выглядит гораздо более здоровой и красивой. Это повысило мою уверенность до невиданного уровня, – пояснила она. – Я никогда не думала, что моя проблема, с которой я мучилась целых 12 лет, может решиться всего за несколько недель».
Фото: depositphotos, facebook
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