Получившая в ДТП травму головы девушка обрадовалась, что ее наращенные ресницы не отвалились

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 30 октября девушка попала в ужасную автокатастрофу — в ее легковой автомобиль врезался фургон. Удар был такой силы, что ее машина не подлежала восстановлению, а сама Катарина получила серьезную травму головы и оказалась в больнице. После трех недель нахождения в клинике она решила связаться со своим косметологом Валери Брианна, чтобы выразить ей благодарность за качественно сделанное наращивание ресниц, которое выдержало все испытания и не отвалилось. Она написала: «Эй, я могу показаться сумасшедшей, но просто хотела тебе сказать, что ты лучший мастер по ресницам. Я попала в тяжелое ДТП в конце октября, и вот уже конец ноября, а наращивание все еще держится! Я сейчас лечусь, не волнуйся!».

Естественно, Валери решила поделиться столь восторженным и необычным отзывом в своем аккаунте в Twitter, и с тех пор ее публикация набрала более 620 тысяч лайков. В комментариях пользователи Сети оценили и чувство юмора Катарины и удивились тому, о чем она думает в сложившейся непростой ситуации: «Мне нравится, что она очень позитивно отзывается об аварии. Надеюсь, она скоро поправится!», «Я ору! Чуть не умерла, но думает только о том, что ресницы на месте!», «Это лучшая реклама работы мастера!», — написали они в комментариях.

Фото: depositphotos

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