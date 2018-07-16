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Полностью обнаженная Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванне

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

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31-летняя Виктория Дайнеко показала фолловерам очень горячий снимок.
По слухам, Виктория Дайнеко сейчас переживает непростой период в личной жизни — недавно она рассталась с очередным молодым человеком. Но певица не унывает и пытается привлечь новую любовь, выкладывая пикантные снимки.

Например, на днях Виктория опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото, на котором она предстала абсолютно обнаженной в ванне, наполненной водой и пеной. «Relax («Расслабься»)», — так подписала кадр Дайнеко.

Фолловеры остались в восторге: «Сееекс», «Каждое фото достойно восхищения Вашей красоты», «Нет слов», «Класс», «Take it easy».

Фото: Instagram

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