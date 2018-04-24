Полностью обнаженная Ким Кардашьян испачкалась в глине ради денег

Такого откровенного снимка подписчики Ким Кардашьян не видели уже давно! Звезда полностью испачкалась в глине и запечатлела результат на фото. Для того, чтобы опубликовать снимок в Instagram, модели даже пришлось «заблюрить» самые откровенные части.

«Мы сделали слепок моего тела и изготовили бутылку для нового парфюма», — пояснила она.