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Полностью обнаженная Ким Кардашьян испачкалась в глине ради денег

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37-летняя Ким Кардашьян обнажилась ради нового проекта.

Такого откровенного снимка подписчики Ким Кардашьян не видели уже давно! Звезда полностью испачкалась в глине и запечатлела результат на фото. Для того, чтобы опубликовать снимок в Instagram, модели даже пришлось «заблюрить» самые откровенные части.

«Мы сделали слепок моего тела и изготовили бутылку для нового парфюма», — пояснила она.

Впрочем, не все фолловеры оказались в восторге от этой идеи. Кто-то упрекнул Ким в попытке нажиться на идее Jean Paul Gaultier, создавшего для своих парфюмов флаконы в форме торса.

Фото: instagram, globallookpress

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