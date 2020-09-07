Полировать ногти и еще 10 советов, как выглядеть дорого при минимальных затратах

Что же касается бьюти-советов, многие сошлись во мнении, что особенно важно не допускать секущихся кончиков волос. У вас может не быть модельной стрижки, но если шевелюра выглядит здоровой и уложенной, это моментально придает вам баллов по шкале успешности, потому не стоит пренебрегать феном. Следующее правило: если нет денег на маникюр в салоне, делайте его сами, лучше стригите ногти коротко и красьте их прозрачным или классическим красным цветом. Не любите покрытие на ногтях? Тогда просто полируйте их мягким бафом до зеркального блеска. Кроме того, обязательно следите за формой бровей, выщипывать их можно самостоятельно – это очень простой способ выглядеть ухоженно. Еще одно важное правило – обязательно пить много воды, так как это действительно помогает улучшить качество кожи и не забывать об уходовой косметике, даже у бюджетных марок много отлично работающих средств. И не забывайте о легком макияже, который также можно сделать и недорогой косметикой.

Фото: depositphotos

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