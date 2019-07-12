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Полина Гагарина решила скрывать область живота: «Теперь фотки только в одежде»

Сильно постройневшая Полина Гагарина пожаловалась на свою фигуру.

На днях Полина Гагарина с семьей и друзьями отправилась в Грецию. Певица с удовольствием позировала у бассейна, на пляже, а поклонники — осыпали ее комплиментами. Но, по всей видимости, местные деликатесы сделали свое дело: Полина поправилась.

«Все ребята!! Вы меня сглазили. Живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц 😂 Поэтому теперь фотки только в одежде», — написала она, похваставшись комбинезоном, который подарил ей муж — фотограф Дмитрий Исхаков.

«Столько спорта, а живот не убирается? Или фотка такая», «Греческая мусака делает свое дело», «Ну и что, я тоже поправилась чуть-чуть, забей)) похудеешь», «Исключить нужно "все включено" и будет счастье», «Даа живот он такой 😄 подводит иногда, ну да не беда😄 Вы красотка», «Вы и с животом прекрасно выглядите Полина», «Полина, ну оттянуться иногда тоже надо😉 Хотя бы отдыхе. Нельзя ж все время пахать и при этом питаться как Дюймовочка половиной зернышка в день. Мужу респект,что подарил комбез и отнесся философски к животу. Боже, парочка концертов и никакого живота в помине не будет», — утешают ее поклонники.

«В смысле, к спине не прилипает?)) Какой живот?))», «Вообще не вижу живота», «Это живот что ли? 😱Вы что животов не видели», «Какой живот, Полина? Худенькая же совсем», «Всем бы такую фигуру иметь как у вас. И в одежде и без неё вы прекрасны», «Вот бы и у меня так живот не втягивался», — пишут те, кто живота не увидел.

«Может там кто то живет?», «Поля, а может ты беременна?», «Вы в положении?», «Хотите 3 ребёнка? Красотка», — забеспокоились мамочки.

А вы поправляетесь на отдыхе? Или наоборот худеете?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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