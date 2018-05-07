Полина Гагарина дразнит хейтеров «неприличной» растяжкой и фото в купальнике

Однако фолловеры назвали позу звезды пошлой и неуместной. «Перебор, Полина!», «Первое фото ужасно, зачем так ноги раздвигать? Очень некрасиво. 2-е лучше», «Извините, очень пошло», — обсуждают они снимок, сравнивая Гагарину с Волочковой.

«Когда, в свое время, Бабкина растопырив ляхи на пляже сидела на шезлонге — это вот пошло и противно и неестественно!! А У Полины потрясающе красивое тело и ноги! И пусть сидит как угодно.. она все равно шикарная! Полюся — я твоя навеки», — поддерживают артистку верные фанаты.

В ответ на критику Полина Гагарина опубликовала снимок в купальнике, на котором она выглядит великолепно. «Для закрепления успеха», — написала она, назвав критиков «своими целомудренными советчиками».