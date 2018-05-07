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Полина Гагарина дразнит хейтеров «неприличной» растяжкой и фото в купальнике

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Фото из Instagram Полины Гагариной
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Подписчики обсуждают летние снимки в блоге Полины Гагариной.

Публикуя фотографии с отдыха, Полина Гагарина и подумать не могла, что кадры, сделанные ее мужем, вызовут бурную критику со стороны ее подписчиков.

Популярная певица попросила фанатов проголосовать за понравившееся фото: «#когдамужфотограф @isxakov выбрать невозможно! Вам какая нра больше 1 или 2?» — поинтересовалась она.

Однако фолловеры назвали позу звезды пошлой и неуместной. «Перебор, Полина!», «Первое фото ужасно, зачем так ноги раздвигать? Очень некрасиво. 2-е лучше», «Извините, очень пошло», — обсуждают они снимок, сравнивая Гагарину с Волочковой.

«Когда, в свое время, Бабкина растопырив ляхи на пляже сидела на шезлонге — это вот пошло и противно и неестественно!! А У Полины потрясающе красивое тело и ноги! И пусть сидит как угодно.. она все равно шикарная! Полюся — я твоя навеки», — поддерживают артистку верные фанаты.

В ответ на критику Полина Гагарина опубликовала снимок в купальнике, на котором она выглядит великолепно. «Для закрепления успеха», — написала она, назвав критиков «своими целомудренными советчиками».

Фото: instagram

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