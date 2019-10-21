Полина Гагарина без укладки и макияжа назвала себя некрасивой

«Я дома! Сегодня единственный выходной (и то не полностью) перед забегом без перерыва до ноября. И сегодня максимально “ugly day” без косметики, укладок, в пижаме. С семьей! Я так соскучилась. Как вы проводите свои выходные, друзья? А мамы? У нас ведь нет выходных)) Получается по-настоящему отдохнуть? Я тут прочитала, что человеку необходимо в день по 2 часа находиться наедине с собой в тишине для гармоничного развития! Вспомнила свой день, улыбнулась и подумала, кто же эти счастливчики, у которых есть столько времени да и еще в тишине. Это из разряда фантастики», — поделилась она.