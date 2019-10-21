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Полина Гагарина без укладки и макияжа назвала себя некрасивой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Полина Гагарина

Фото: Instagram Полины Гагариной

32-летняя Полина Гагарина показала, как выглядит в выходные дни.

«Я дома! Сегодня единственный выходной (и то не полностью) перед забегом без перерыва до ноября. И сегодня максимально “ugly day” без косметики, укладок, в пижаме. С семьей! Я так соскучилась. Как вы проводите свои выходные, друзья? А мамы? У нас ведь нет выходных)) Получается по-настоящему отдохнуть? Я тут прочитала, что человеку необходимо в день по 2 часа находиться наедине с собой в тишине для гармоничного развития! Вспомнила свой день, улыбнулась и подумала, кто же эти счастливчики, у которых есть столько времени да и еще в тишине. Это из разряда фантастики», — поделилась она.

Подписчики блога певицы, несмотря на то, что в переводе с английского выражение «ugly day» означает «некрасивый/уродливый день», уверены: выглядит любимица потрясающе.

«Всем бы такой агли дей! Не наговаривай», «Какая ты красоточка», «Без макияжа, что может быть прекрасней (Полина ты очаровательна, естественная красота) нежная, милая», «Какая Вы очаровашка! Без косметики еще краше», «Нежная, домашняя, уютная. И одновременно сильная, энергичная», «Очень красивая даже без всякого мэйка с такой красотой даже выступать можно без косметики. Нереальная», — восхищаются они.

Фото и видео: instagram

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