Новое селфи телеведущей вызвало шквал критики фолловеров

На странице Ксении Собчак в Instagram никогда не появляются снимки, сделанные впопыхах. Поклонники артистки могут наслаждаться как качественными кадрами с различных мероприятий, встреч, фотосессий, путешествий, так и автопортретами Ксении. Однако «свежее» селфи знаменитости вызвало шквал негативных комментариев.

Многие фолловеры Ксении не оценили прическу знаменитости, так называемую «голливудскую волну»: «Прическа неудачная. Выглядит как будто грязные волосы», «И воротник вовнутрь завернулся. Голливудский позор», «Боже, что на голове?, такое впечатление что под дождь попала и литр геля на волосах», «Воду горячую видать отключили», «Анапская волна возможно, но не Голливуд... не Голливуд..», «Это корова лизанула?», «Вы под дождь попали?»