Поклонники высмеяли Ксению Собчак за «немытую голову»
На странице Ксении Собчак в Instagram никогда не появляются снимки, сделанные впопыхах. Поклонники артистки могут наслаждаться как качественными кадрами с различных мероприятий, встреч, фотосессий, путешествий, так и автопортретами Ксении. Однако «свежее» селфи знаменитости вызвало шквал негативных комментариев.
«В Голливуде, на «Голливудской Волне». Еду работать и веселиться одновременно», — подписала снимок теледива.
Многие фолловеры Ксении не оценили прическу знаменитости, так называемую «голливудскую волну»: «Прическа неудачная. Выглядит как будто грязные волосы», «И воротник вовнутрь завернулся. Голливудский позор», «Боже, что на голове?, такое впечатление что под дождь попала и литр геля на волосах», «Воду горячую видать отключили», «Анапская волна возможно, но не Голливуд... не Голливуд..», «Это корова лизанула?», «Вы под дождь попали?»
Ксения Собчак пока никак не прокомментировала скандальную публикацию.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com