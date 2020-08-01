Поклонники раскритиковали селфи «без прикрас» Натальи Подольской: «Зачем выставлять это в соцсети?»

Немало подписчиков встали на защиту Натальи, отметив, что «душенька во всех нарядах хороша»: «Красоту ничем не испортить», «Красавица Наташа!», «Какая ты красивая девушка», «Наташа, Вы такая позитивная и весёлая, что вам хорошо и так, и так», «С макияжем и без, вы всегда красиво выглядите, Наталья», «Вы любая крутая», «С макияжем или без не имеет значения....Вы очень красивая, в любом виде!!!!!», «Как всегда, сногсшибательная девушка», «Наташенька, Вы красавица и накрашенная, и не накрашенная», «Наташа, вы просто хороша. Без макияжа такая трогательная, а с ним, ну, более торжественно, что ли».

А что вы думаете об этом селфи Натальи Подольской?