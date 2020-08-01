Поклонники раскритиковали селфи «без прикрас» Натальи Подольской: «Зачем выставлять это в соцсети?»
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
38-летняя Наталья Подольская показала в блоге селфи «без прикрас» и поинтересовалась у подписчиков, как, по их мнению, она лучше выглядит — с макияжем или без него.
Мнения пользователей Сети разделились — многие раскритиковали фотографию в блоге Подольской: «Да уж лучше с макияжем, безусловно», «С макияжем», «Зачем такие селфи вблизи?!! Некрасиво», «Зачем фотографировать себя в таком ракурсе и выставлять это в соцсети?? Это не очень красиво», «Это не вы…», «Как-то неудачно снято. Я бы не узнала, что это Подольская. Дело не в макияже», «Конечно, с макияжем», «А вы на этом фото без макияжа? По-моему, на губах блеск», «Натуся, конечно, нужен макияж, чтобы подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки», «Зачем выставлять такие неудачные фотографии?».
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Некоторым в глаза бросилось сходство певицы с пятилетним сыном Артемием: «Сразу видно, на кого похож ребёнок))) на мамочку!», «Как же похож на вас сынуля! Одно лицо», «Сына чертами лица похож на маму, а овал лица —папин», «Сынок, оказывается, копия мамы», «Сынишка, оказывается, Ваша копия. Очень на Вас похож».
Немало подписчиков встали на защиту Натальи, отметив, что «душенька во всех нарядах хороша»: «Красоту ничем не испортить», «Красавица Наташа!», «Какая ты красивая девушка», «Наташа, Вы такая позитивная и весёлая, что вам хорошо и так, и так», «С макияжем и без, вы всегда красиво выглядите, Наталья», «Вы любая крутая», «С макияжем или без не имеет значения....Вы очень красивая, в любом виде!!!!!», «Как всегда, сногсшибательная девушка», «Наташенька, Вы красавица и накрашенная, и не накрашенная», «Наташа, вы просто хороша. Без макияжа такая трогательная, а с ним, ну, более торжественно, что ли».
А что вы думаете об этом селфи Натальи Подольской?
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Видео: YouTube/Podolskayaofiicial
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