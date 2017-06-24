В Instagram актрисы появилось трогательное семейное фото, которое вызвало шквал обсуждений

Эвелина Бледанс не скрывает от поклонников ни супруга Александра, ни сына Семена. Супруг Эвелины — Александр Семин — в последнее время очень сильно похудел. И если раньше поклонники знаменитой семьи хвалили мужчину за это, то сейчас появляется много комментариев от переживающих фолловеров.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июн 24 2017 в 3:12 PDT

«Ужас какой худой», «По моему Саше хватит худеть», «Ничего себе, как ваш папа похудел...», «Что-то мужа плохо кормите!» — писали в комментариях. Некоторые даже не узнали на снимке главу семьи. Но нашлись и те, кому перемены во внешнем виде Александра очень понравились: «Помолодел! Молодец!», «Минус 10 лет! Оч круто выглядит», «Вашего папу не узнать, классно выглядет, так держать».

Супруги не раскрывают секретов такого феноменального преображения Александра. Однако, некоторое время назад Эвелина намекала, что похудение мужа было связано с проблемами со здоровьем.

Напомним, Эвелина Бледанс и Александр Семин поженились в 2010 году, а в 2012 году родился Семен.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)