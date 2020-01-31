Поклонники оценили фото Юлии Проскуряковой в купальнике: «Настоящая, без вмешательства пластических хирургов»

«До свидания, Майами», — написала она под видео, составленном из кадров с семейного отдыха.

«Игорь такое счастье обрел! Семья», «Вы созданы друг для друга как внешне думаю так и внутренне», «Очень красивые места....жаль наверно уезжать....», «Купальник крутой», «Красивая и искренняя», «Юля, вы настоявшая, без вмешательства пластических хирургов. Всегда позитивная! Открытая и искренняя. Спасибо за видео. Поделились солнышком и своим счастьем», «Самая классная женщина. Люблю и восхищаюсь. Взгляд доброй, простой и настоящей женщины. Будьте счастливы», — обсуждают поклонники.