Поклонники оценили фото Юлии Проскуряковой в купальнике: «Настоящая, без вмешательства пластических хирургов»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
«До свидания, Майами», — написала она под видео, составленном из кадров с семейного отдыха.
«Игорь такое счастье обрел! Семья», «Вы созданы друг для друга как внешне думаю так и внутренне», «Очень красивые места....жаль наверно уезжать....», «Купальник крутой», «Красивая и искренняя», «Юля, вы настоявшая, без вмешательства пластических хирургов. Всегда позитивная! Открытая и искренняя. Спасибо за видео. Поделились солнышком и своим счастьем», «Самая классная женщина. Люблю и восхищаюсь. Взгляд доброй, простой и настоящей женщины. Будьте счастливы», — обсуждают поклонники.
Не обошлось и без негатива. «Куда пропала грудь?», — спросил один из подписчиков. «Куда пропали завистники?», — ответили ему другие.
Фото и видео: instagram
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