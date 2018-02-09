Певицу, опубликовавшую фото в новом образе, сравнили с Машей Распутиной.

Накануне в Таллине прошел большой концерт звезд, сотрудничающих с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Среди участников были замечены Валерия, Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие артисты, которые поделились в социальных сетях фотографиями из-за кулис мероприятия.

Снимок, появившийся в Instagram певицы Кристины Орбакайте, вызвал шквал обсуждения. Артистка сменила прическу и сделала челку, но поклонники не оценили ее новый образ.

«Я не поняла: это Распутина, Буланова или Орбакайте????», «Кристина, такая красотка была. А сейчас что сделали с твоим лицом?», «Пластика сделала похожей на Распутину», «Кристина с прической Маши Распутиной :)», «Может ракурс такой, но это уже не Кристина», «Еще одна жертва пластических операций, одного не понимаю: зачем?», — написали поклонники.

Напомним, не так давно Кристина Орбакайте стала «участницей» «Модного приговора», который ей вынесла младшая сестра — Лиза Галкина. (Орфография и стиль автора сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram