Поклонники не узнали Юлию Началову в ярком макияже и соблазнительном корсете на съемках клипа

Юлия Началова обещает порадовать поклонников новым хитом. На днях звезда сняла клип на песню «Я выбираю» и поделилась первыми кадрами с фолловерами. На первом же снимке Юлия предстала с ярким макияжем и в корсете — и была совершенно не похожа на себя.

«Я вас перепутала с Таней Терешиной», «Это точно вы?», «Юлия! Просто секс-бомба!», «Ваааау!!!» — комментировали фото подписчики Началовой.