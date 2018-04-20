Поклонники не узнали Ольгу Кабо с новой дерзкой стрижкой

Ольга Кабо считается одной из самых красивых и элегантных актрис отечественного кинематографа и театра. Иногда звезда экспериментирует со своей внешностью и, как правило, умеет удивить. Так произошло и на церемонии открытия 40-го ММКФ — Ольга появилась на красной дорожке в оригинальном белом комбинезоне, с пышной прической и синими смоки-айз.
«Сколько эмоций и воспоминаний связано с Московским Кинофестивалем, каждый год он со своей «погодой», со своим «настроением», со своей историей...» — написала Ольга в своем микроблоге, опубликовав снимки с мероприятия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Итак, вчера стартовал Юбилейный, 40-ой ММКФ! #ммкф2018 Сколько эмоций и воспоминаний связано с Московским Кинофестивалем, каждый год он со своей «погодой», со своим «настроением», со своей историей... Так, в 1987 году, я тогда была ещё студенткой ВГИКа, мне посчастливилось вручать на сцене цветы 💐 самому Федерико Феллини , который в том году получил главный приз🥇за фильм 🎥 «Интервью». И сегодня, оборачиваясь назад, я благодарю судьбу за эту секундную встречу, которая во многом предопределила мою судьбу, уверила меня в правильности выбранного пути) То ли ещё будет! (My look: 👗 🧥 @maxmara туфли @aquazzura ✨ @chopard Стиль @chelyubeev_alex MUAH💋 @xxxxmaxxxx )
Интернет-пользователи остались в восторге от образа Кабо: «Сногшибательно Ольга! Слов нет Образ! Так держать!», «Белая Роза ты наша», «Ольга!!! Ну как вам это удается, быть такой непредсказуемой, всегда разной, но в то же время настоящей, я вас обожаю, вы настоящая актриса, без сомнения». А вам понравился look Ольги Кабо?
Фото: пресс-служба / Анна Темерина, Instagram