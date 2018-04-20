Поклонники не узнали Ольгу Кабо с новой дерзкой стрижкой

Ольга Кабо считается одной из самых красивых и элегантных актрис отечественного кинематографа и театра. Иногда звезда экспериментирует со своей внешностью и, как правило, умеет удивить. Так произошло и на церемонии открытия 40-го ММКФ — Ольга появилась на красной дорожке в оригинальном белом комбинезоне, с пышной прической и синими смоки-айз.

«Сколько эмоций и воспоминаний связано с Московским Кинофестивалем, каждый год он со своей «погодой», со своим «настроением», со своей историей...» — написала Ольга в своем микроблоге, опубликовав снимки с мероприятия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).