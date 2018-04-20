Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Поклонники не узнали Ольгу Кабо с новой дерзкой стрижкой

1 / 10
Ольга Кабо
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Для церемонии открытия ММКФ 50-летняя Ольга Кабо сделала яркий макияж и завила волосы в мелкие кудри.

Ольга Кабо считается одной из самых красивых и элегантных актрис отечественного кинематографа и театра. Иногда звезда экспериментирует со своей внешностью и, как правило, умеет удивить. Так произошло и на церемонии открытия 40-го ММКФ — Ольга появилась на красной дорожке в оригинальном белом комбинезоне, с пышной прической и синими смоки-айз.

«Сколько эмоций и воспоминаний связано с Московским Кинофестивалем, каждый год он со своей «погодой», со своим «настроением», со своей историей...» — написала Ольга в своем микроблоге, опубликовав снимки с мероприятия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Интернет-пользователи остались в восторге от образа Кабо: «Сногшибательно Ольга! Слов нет Образ! Так держать!», «Белая Роза ты наша», «Ольга!!! Ну как вам это удается, быть такой непредсказуемой, всегда разной, но в то же время настоящей, я вас обожаю, вы настоящая актриса, без сомнения». А вам понравился look Ольги Кабо?

Фото: пресс-служба / Анна Темерина, Instagram

Обсуждаемое
Гороскоп