Фото, которым певица Лада Дэнс поделилась в своем Instagram, удивило подписчиков ее блога. «Прекрасный weekend с самыми близкими. Восстанавливаем свою энергию и силы в горах. Всех с масленицей и прекрасной погодой. Счастья вам и вашим семьям», — поделилась позитивом она.Артистка, предпочитающая на сцене и в «публичной» жизни яркий макияж, предстала перед подписчиками без косметики. Ненакрашенные глаза она элегантно замаскировала яркими солнечными очками необычной формы, а вот форма губ звезды вызвала вопросы у некоторых поклонников. «А кто это? На Ладу совсем не похожа», «Губы.....», «Ой! Ну как так получилось?», «Что с верхней губой??????? Оса укусила???», «Зачем так себя портить? Видно что все искусственно. Без всего этого вы были красотка. Сейчас все на одно лицо», — критикуют одни.«Вы, Лада, потрясающе выгдядите», «Такая красивая! Всегда наслаждаюсь Вашей красотой», «Круто, Ладочка вечно молодая и модная, супер женщина, тебя все любят», «Красота! Мне нравится! Очень ярко и позитивно», «Красотка», — восхищаются другие.А как считаете вы, должны ли звезды быть всегда «при параде»? Или могут позволить себе расслабиться на отдыхе? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!