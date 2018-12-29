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Поклонники не узнали Лолиту на новом фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лолиты Милявской

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На новом снимке, появившемся в Instagram, певица запечатлена без макияжа.

55-летняя Лолита Милявская уже давно доказала, что является женщиной без комплексов. Певица не стесняется публиковать в Instagram свои фото и видео без макияжа. И такие кадры зачастую собирают огромное количество комплиментов. Новый снимок, на котором Лолита позирует со звездой Comedy Women Екатериной Скулкиной, не стал исключением. «БРО @eskulkina, Ты Лучшая! Мы из Мурманска так решили!🤓🎤», — подписала фотографию Милявская.

Поклонники не сразу узнали любимицу: «Не узнала Лолиту))прям девочка», «Милые девушки», «Настоящие красотки», «Обожаю обеих», «Две красотки и обе без комплексов», «Не узнала Вас!!», «Лолита как девочка на фото», «Лолита - тинейджер!».

Стоит отметить, что Лолита не так давно шокировала фанатов, показав себя с телом Ким Кардашьян. «Если вы видите тело Веры Брежневой и голову Милявской, значит вы открыли "Шампанское"!! P.S. Это тело Ким Кардашьян, но мне милее Брежнева», — написала звезда под видео, которое за сутки собрало полмиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram

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