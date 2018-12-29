Поклонники не узнали Лолиту на новом фото

Поклонники не сразу узнали любимицу: «Не узнала Лолиту))прям девочка», «Милые девушки», «Настоящие красотки», «Обожаю обеих», «Две красотки и обе без комплексов», «Не узнала Вас!!», «Лолита как девочка на фото», «Лолита - тинейджер!».

Стоит отметить, что Лолита не так давно шокировала фанатов, показав себя с телом Ким Кардашьян. «Если вы видите тело Веры Брежневой и голову Милявской, значит вы открыли "Шампанское"!! P.S. Это тело Ким Кардашьян, но мне милее Брежнева», — написала звезда под видео, которое за сутки собрало полмиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.