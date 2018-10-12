Поклонники не узнали изменившуюся ради новой роли Яну Поплавскую

На протяжении своей карьеры Яна Поплавская сыграла немало ролей. Сегодня известная актриса призналась: своего нового персонажа она будет играть с особым удовольствием. В процессе перевоплощения звезда прибавила несколько килограммов, став толстой и некрасивой. Поклонники признаются: они с трудом узнают любимицу.

«Актерская профессия удивительна, она позволяет мне "проживать" жизни других людей. Я наигралась ролей любовниц, бизнес леди, жен бизнесменов и мечтала, да, мечтала сыграть простую женщину, уставшую, озверевшую от одинокой и непростой жизни, которая хочет быть красивой, но не умеет и не знает как! Моя кино героиня именно такая, а я счастлива играть этот персонаж и работать в командой профессионалов», — прокомментировала Яна.