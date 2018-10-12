Поклонники не узнали изменившуюся ради новой роли Яну Поплавскую

На протяжении своей карьеры Яна Поплавская сыграла немало ролей. Сегодня известная актриса призналась: своего нового персонажа она будет играть с особым удовольствием. В процессе перевоплощения звезда прибавила несколько килограммов, став толстой и некрасивой. Поклонники признаются: они с трудом узнают любимицу.
«Актерская профессия удивительна, она позволяет мне "проживать" жизни других людей. Я наигралась ролей любовниц, бизнес леди, жен бизнесменов и мечтала, да, мечтала сыграть простую женщину, уставшую, озверевшую от одинокой и непростой жизни, которая хочет быть красивой, но не умеет и не знает как! Моя кино героиня именно такая, а я счастлива играть этот персонаж и работать в командой профессионалов», — прокомментировала Яна.
«Чудеса, вас не узнать!!!», «Да, преображение удивительное», «Колоритно получилось», «Ой! Как Вас состарили», «Яна Вы такая другая, вжились в роль, но брови Ваши не похожи на брови замученной какой-нибудь т.Вали или т.Маши. А так супер», «Честно говоря, Вы здесь на себя вообще не похожи. Другой человек, какая-то администратор или типа этого», «Я подумал тетя Галя стоит из хлебного отдела в "Пятерочке"», «От оптимистичного живого взгляда Яны там нет совсем ничего....усталость и безысходность, аж не по себе стало....», «Смело! Не бояться быть некрасивой в роли -это очень профессиональный подход», — обсуждают поклонники.
А как считаете вы, перевоплощение удалось?
Фото и видео: instagram