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Поклонники 70-летней Пугачевой обсуждают ее фото с друзьями: «Хоть и постарели, но старость у всех красивая»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Фанаты Аллы Пугачевой оценили ее новую укладку и задорный взгляд.

«Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя», — написала она под новой фотографией в своем блоге.

«Классная встреча!!!! Глаза у всех молодые, сияют», «Да прекрасные легендарные люди хоть и постарели, но старость у всех красивая», «Это наша молодость. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. НОСТАЛЬГИЯ», «Как молоды мы были, как молоды мы ЕСТЬ», «Вы и сейчас молоды. Даже лучше», «Все трое молоды и задорны! Так держать», «Алла Борисовна, вы между этими титанами мира музыки просто как девочка, просто цветок на осенней клумбе!!!! И как всегда просто чудесны», «Вам так идет такая прическа», «Шикарная женщина, какая вы молодец, как вы так выглядите хорошо», «Вы самая красивая на свете», — обсуждают снимок поклонники.

Фото и видео: instagram

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