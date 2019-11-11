Поклонники 70-летней Пугачевой обсуждают ее фото с друзьями: «Хоть и постарели, но старость у всех красивая»

«Классная встреча!!!! Глаза у всех молодые, сияют», «Да прекрасные легендарные люди хоть и постарели, но старость у всех красивая», «Это наша молодость. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. НОСТАЛЬГИЯ», «Как молоды мы были, как молоды мы ЕСТЬ», «Вы и сейчас молоды. Даже лучше», «Все трое молоды и задорны! Так держать», «Алла Борисовна, вы между этими титанами мира музыки просто как девочка, просто цветок на осенней клумбе!!!! И как всегда просто чудесны», «Вам так идет такая прическа», «Шикарная женщина, какая вы молодец, как вы так выглядите хорошо», «Вы самая красивая на свете», — обсуждают снимок поклонники.