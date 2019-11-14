Поклонники 36-летней Юлии Снигирь обсуждают ее сияющий образ для фотосессии: «Вы как произведение искусства»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Юлии Снигирь
Юлия Снигирь покорила поклонников сияющей красотой.
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Читайте в новом номере @voguerussia Фото @danilgolovkin Стиль @ksenyapro Волосы @margarita_khanukaeva Макияж: @thesavva Асс фотографа: @grebentsov_ Асс стилиста: @dasha_baskova Асс визажиста: Татьяна Трушина. Production: @karinchistyakova @magdalishes Production assistant: @poteryashkah @evelinaandakulova
«Юлия, как Вы великолепны! Восхищаюсь Вашей грацией, глубиной и красотой», «Юлия сама как произведение искусства», «Нифертити! Супер», «В любых ты, Душечка, нарядах хороша», — обсуждают восхищенные подписчики.
Фото и видео: instagram
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