Поклонник бодимодификаций потратил состояние на то, чтобы превратить себя в зомби-панка

Британец знает, что многие считают его уродливым и даже сумасшедшим и регулярно спрашивают, что с ним не так. Один человек даже сказал, что у него нет бога в сердце. Однако Андерсона это не остановит, он хочет продолжать делать себе новый боди-арт. У него есть обширные планы на оставшиеся чистыми 25% тела, которые он хочет забить татуировками: «Я панк-активист, влюбленный в свободу самовыражения».

Фото: Instagram zombiepunk4

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