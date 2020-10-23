Поклонник бодимодификаций потратил состояние на то, чтобы превратить себя в зомби-панка
Как сообщает онлайн-издание Daily Star, мужчина уже стал местной лондонской знаменитостью. Свою первую татуировку Родригес сделал в возрасте 17 лет. Сейчас ему 31 год, и за это время он нанес рисунки еще 13 областей своего тела. Помимо впечатляющей коллекции татуировок, которые покрывают 75% его кожи, он закрасил себе чернилами глазные яблоки, проколол пирсингом щеки и раздвоил язык. Подобная трансформация обошлась ему в 11 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по текущему курсу ЦБ).
Фото: Instagram zombiepunk4
Родригес говорит: «Я всегда считал себя человеком, который хочет быть непохожим на других. Мне нравилась альтернативная музыка и альтернативная внешность. Когда я был подростком, у меня была группа друзей, которые познакомили меня с миром татуировок и пирсинга. В 17 лет я солгал о возрасте своему тату-мастеру, чтобы он набил мне Курта Кобейна». Парень признается, что сначала его родителям не нравилось, что их сын превращает себя в ходячего зомби-панка, они пытались их остановить, но со временем они привыкли к этому и теперь поддерживают его. «Мои любимые преборазования – окраска глазных яблок и скелет на лице. А самым болезненным было раздвоение языка», – отметил он. Подчеркивает свою необычность Андерсон и одеждой, чтобы сильнее выделяться из толпы. Ему нравится, что люди просят его сфотографироваться. Часто он выходит на прогулку с табличкой: «Помогите панку напиться» и просит с каждого желающего сделать с ним селфи 1 фунт стерлингов (около 100 рублей).
Британец знает, что многие считают его уродливым и даже сумасшедшим и регулярно спрашивают, что с ним не так. Один человек даже сказал, что у него нет бога в сердце. Однако Андерсона это не остановит, он хочет продолжать делать себе новый боди-арт. У него есть обширные планы на оставшиеся чистыми 25% тела, которые он хочет забить татуировками: «Я панк-активист, влюбленный в свободу самовыражения».
Фото: Instagram zombiepunk4
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!