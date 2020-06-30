Поклонница Ким Кардашьян тратит 4 часа в день на прическу и макияж, чтобы быть похожей на своего кумира

Как передает британский онлайн-портал The Sun, ее увлечение больше похоже на работу, ведь ради этого она уже несколько лет целый день носит утягивающий корсет и только на то, чтобы усилить сходство с кумиром при помощи прически и макияжа у нее уходит 4 часа, еще 2 часа она проводит в спортзале, чтобы сбросить вес. Также девушка регулярно заказывает одежду, похожую на ту, что носит Ким Кардашьян. «Я никогда не делала пластических операций — это то, что отличает меня от других двойников Ким», – заявила Уорд, добавив, что в случае необходимости готова пойти и на этот шаг.

По словам Дженнифер, ее увлечение Ким началось 13 лет назад, когда все начали смотреть популярное реалити и постоянно сравнивать ее с одной из сестер Кардашьян. Девушка и сама заметила, что у нее есть внешнее сходство со звездой, и постепенно увлеклась шоу и начала целенаправленно копировать ее стиль. Правда выбирать ей приходится более бюджетные версии нарядов звезды. «Я думаю, что семейство Кардашьян очень сильное и талантливое, мне очень нравится стиль Ким и все, что она делает. Я смотрю все ее сториз в соцсетях, чтобы быть в курсе того, что она делает, что носит. Это как работа на полный день, ведь стиль Ким меняется очень быстро, она самая влиятельная женщина в шоу-бизнесе и потому трудно не отставать от нее. Иногда ее трудно копировать», – поясняет она.