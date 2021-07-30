Похудевшая вдвое 139-килограммовая бразильянка стала популярной моделью
По словам Монализы, через полгода после родов она весила 139 килограммов. Это был максимальный вес в жизни девушки, тогда она даже страда от проблем с суставами.
В результате бразильянка решила взять себя в руки и изменить свою жизнь к лучшему. Для начала она обратилась в клинику, где сделала рукавную гастрэктомию, вследствие которой объем желудка Моуры уменьшился примерно на 15%. Операция послужила некой защитой от переедания. В течение двух лет после процедуры Монализе удалось сбросить 71 килограмм. А сегодня героиня материала поддерживает свою форму с помощью правильного питания и регулярных физических активностей.
Благодаря своей трансформации женщина с низкой самооценкой и непривлекательной внешностью стала известной моделью. В ее Instagram насчитывается порядка 200 тысяч подписчиков. Также Моура стала чирлидершей в футбольном клубе Flamengo, она поддерживает команду на играх и пиар-мероприятиях. Как сообщается в издании Daily Star, на эту роль приглашаются только самые красивые женщины.
Фото: Instagram monnamoura2013
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