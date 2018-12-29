«Грудь пошла в пляс»: похудевшая Ксения Собчак возмутила публику провокационным снимком

Долгое время Ксения Собчак работала над своей фигурой. Причиной взяться за себя стали слухи о беременности, которые были спровоцированы изменившимися формами звезды. Теперь, когда результат достигнут, молодая мама с удовольствием демонстрирует фигуру в своем блоге. Однако не все ее подписчики готовы по достоинству оценить ее старания.

«Еще немного, еще чуть-чуть!))))», — игриво написала Ксения под свежей фотографией.