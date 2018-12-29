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«Грудь пошла в пляс»: похудевшая Ксения Собчак возмутила публику провокационным снимком

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Внимательные подписчики отметили отсутствие белья на задорной фотографии.

Долгое время Ксения Собчак работала над своей фигурой. Причиной взяться за себя стали слухи о беременности, которые были спровоцированы изменившимися формами звезды. Теперь, когда результат достигнут, молодая мама с удовольствием демонстрирует фигуру в своем блоге. Однако не все ее подписчики готовы по достоинству оценить ее старания.

«Еще немного, еще чуть-чуть!))))», — игриво написала Ксения под свежей фотографией.

«Эффектная леди», «Забавное фото и Вы красивая», «Ксюша хорошеешь день за днем», «Какой красивый отблеск у платья!)», «Какая же ты секси», «Ух, огонь», — отмечают лояльно настроенные подписчики.

«Жуть...», «Вот распахнула», «Выпадут титьки», «Что с грудями? Одна ниже другая выше..», «Ржжжет лошадка, а забыла про лиф», «Грудь пошла в пляс», «Что-то одна сиська ниже», «Что за уши кокер спаниеля???», «Похотливое создание. Никакое замужество, личина добропорядочной мамочки это не скроет», «Как не откроешь Инстаграм, так Собчак, делать, что ли нечего?», — комментируют недовольные фолловеры.

На чьей стороне вы?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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