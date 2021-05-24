Похудеть без диет можно, настроив правильную температуру воздуха на работе

С температурой тела все иначе: человек худеет, когда у него повышается температура — так ускоряется и обмен веществ. «Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы быстро пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился», — сказала Соломатина.

По словам Елены, в жаркую погоду вес тоже способен уменьшаться, но это происходит не из-за сжигания жира, а по причине повышенного потоотделения и испарения жидкости.