Похожие как близнецы мать и дочь стали звездами соцсетей — вы можете отличить, кто есть кто

Зрители были сбиты с толку и долго не смогли понять, кто в кадре мать, а кто дочь даже после нескольких просмотров, и отказывались верить, что между двумя американками больше 20 лет разницы в возрасте. «Я прокручивал видео раз 10, пытаясь отгадать, кто из них кто, и не смог! Мне пришлось прочитать комментарии, чтобы узнать ответ», – написал один подписчик, «Их будто размножили на принтере», – добавил другой. «Так кто из этих двоих мама?» – спросил третий. «Их клонировали или сделали копи-паст», – со смехом резюмировали фолловеры. Также многие девушки были восхищены стройной фигурой и идеальной кожи Стейси и настойчиво стали просить у нее раскрыть секреты ее ухода за собой. На что женщина со смехом отметила, что никаких особых трюков у нее нет, она выглядит на свои 40 лет, а морщинки помогло скрыть правильное освещение. А на вопрос, как их с дочерью различить в кадре, она сказала, что все просто – сначала на сцену выходит мама.