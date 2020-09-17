Похожие как близнецы мать и дочь стали звездами соцсетей — вы можете отличить, кто есть кто
Как отметил британский онлайн-портал Daily Star, видео в социальной сети TikTok, где две женщины танцуют под зажигательную музыку, а затем широко улыбаются и трогательно обнимаются в конце, уже набрало больше 1,3 миллиона просмотров. Стейси призналась, что ее все время принимают за сестру собственной дочери, потому что она очень юно выглядит и имеет стройную и подтянутую фигуру. «Разве вы не тот дуэт «дочки-матери», участниц которого принимают за близнецов?» – гласит веселая надпись в конце ролика.
@stacie_smith03
Since it’s said so often, we went there. Still don’t see it! ##fyp ##momsover40 ##WhatsPoppin ##motherdaughter @madisonn._.smithh♬ original sound - hawkhatesyou
Зрители были сбиты с толку и долго не смогли понять, кто в кадре мать, а кто дочь даже после нескольких просмотров, и отказывались верить, что между двумя американками больше 20 лет разницы в возрасте. «Я прокручивал видео раз 10, пытаясь отгадать, кто из них кто, и не смог! Мне пришлось прочитать комментарии, чтобы узнать ответ», – написал один подписчик, «Их будто размножили на принтере», – добавил другой. «Так кто из этих двоих мама?» – спросил третий. «Их клонировали или сделали копи-паст», – со смехом резюмировали фолловеры. Также многие девушки были восхищены стройной фигурой и идеальной кожи Стейси и настойчиво стали просить у нее раскрыть секреты ее ухода за собой. На что женщина со смехом отметила, что никаких особых трюков у нее нет, она выглядит на свои 40 лет, а морщинки помогло скрыть правильное освещение. А на вопрос, как их с дочерью различить в кадре, она сказала, что все просто – сначала на сцену выходит мама.
Фото: Instagram
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