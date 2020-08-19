«Похожи будто сестры!» Блогерша поразила пользователей Сети сходством с Рианной

Несколько СМИ обратили внимание на ролик, а один из Instagram-пабликов The Shade Room даже сделал репост, который подписал: «Вам не кажется, что она подозрительно похожа на Рианну?» Большинство фолловеров согласились с этим утверждением, в их числе оказалась и сама знаменитая певица, написавшая в комментариях под публикацией: «Где новый альбом, сестренка?», ставший отсылкой к вопросу, который она регулярно получает от своих нетерпеливых фанатов, которые в последнее время часто критикуют ее за то, что она сосредоточилась на моде, коллекциях нижнего белья и косметическом бизнесе вместо того, чтобы выпускать новую музыку. Кстати, сама Рианна скромно молчит по поводу выхода нового альбома: она шутит, что еще в декабре записала R9, но отказывается показывать его кому-либо.

Фото: Instagram priscila.beatrice, Globallook

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