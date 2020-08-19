«Похожи будто сестры!» Блогерша поразила пользователей Сети сходством с Рианной
Фото: Instagram priscila.beatrice
Как передает онлайн-издание Insider, девушку зовут Присцила Беатрис, она популярный блогер в социальных сетях Instagram и TikTok, где у нее 197 тысяч и 875 тысяч подписчиков соответственно. На днях она выложила видео, в котором танцует спиной к камере на фоне портрета Рианны, сделанного в 2019 году, а в конце своего короткого клипа оборачивается и зрителям лицом, и в глаза бросается ее невероятное сходство со знаменитостью.
Несколько СМИ обратили внимание на ролик, а один из Instagram-пабликов The Shade Room даже сделал репост, который подписал: «Вам не кажется, что она подозрительно похожа на Рианну?» Большинство фолловеров согласились с этим утверждением, в их числе оказалась и сама знаменитая певица, написавшая в комментариях под публикацией: «Где новый альбом, сестренка?», ставший отсылкой к вопросу, который она регулярно получает от своих нетерпеливых фанатов, которые в последнее время часто критикуют ее за то, что она сосредоточилась на моде, коллекциях нижнего белья и косметическом бизнесе вместо того, чтобы выпускать новую музыку. Кстати, сама Рианна скромно молчит по поводу выхода нового альбома: она шутит, что еще в декабре записала R9, но отказывается показывать его кому-либо.
Фото: Instagram priscila.beatrice, Globallook
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