«Похожа на Энистон»: 37-летняя Юлия Барановская сменила имидж, став блондинкой

Она также поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им перемены в ее внешности. Певец Эмин в комментарии ответил, что новый образ Юле очень идет. «Да!!!!! Супер!!!!», «Ооочень тебе идет, так что отходи от темного цвета, к сожелению тебе он придает возраста. а в блонди однозначно твой», - поддержали телеведущую поклонники.