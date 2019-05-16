«Похожа на Энистон»: 37-летняя Юлия Барановская сменила имидж, став блондинкой

Юлия Барановская опубликовала в Instagram кадры из фотосессии для издания PeopleTalk. На снимках счастливая Юлия позирует в новом образе – блондинкой с короткой стрижкой. «Счастлива. причем абсолютно. бывает) и вам желаю», «Спасибо за такой эксперимент. Мне очень нравится», - подписала фотографии Барановская (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Она также поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им перемены в ее внешности. Певец Эмин в комментарии ответил, что новый образ Юле очень идет. «Да!!!!! Супер!!!!», «Ооочень тебе идет, так что отходи от темного цвета, к сожелению тебе он придает возраста. а в блонди однозначно твой», - поддержали телеведущую поклонники.
В большинстве комментариев отметили, что Юля стала похожа на вечно молодую звезду Голливуда Дженнифер Энистон. «Ну здравствуй Энистон», «На Джентфер Энистон похожа», «Я думала, это Дженнифер Энистон», - посыпались комментарии.
А вам нравятся перемены во внешности Юли?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!