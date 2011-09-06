Погубите ноги: названа самая опасная для здоровья летняя обувь
По словам эксперта, которые приводит издание «Комсомольская правда», абсолютно плоская подошва приводит к серьезной деформации стоп, что неизбежно скажется на их здоровье. Почему-то в осенней и зимней обуви люди всегда обращают внимание на то, насколько хорошо скорена обувь и как качественно проработан ее каркас, однако в летней обуви об этом почему-то забывают. И в этом заключается самая большая ошибка.
Вихтар отметил, что и в летней обуви должна быть поддержка стопы с внутренней стороны, там, где расположен большой палец, а подошва должна быть не слишком жесткой, в идеале, в нее хорошо бы положить ортопедические стельки (особенно если вы страдаете от плоскостопия). Шлепанцы не удовлетворяют ни одному из этих критериев. Эксперт считает, что, если хочется быть ближе к природе, в парках или за городом лучше и гораздо полезнее ходить не в сланцах, а босиком. Наилучший вариант – выбрать вид спорта, которым можно позаниматься на свежем воздухе без обуви, например, йогой или пилатесом.
«Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например», – считает Михаил Вихтар.
Фото: depositphotos
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