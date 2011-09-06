Погубите ноги: названа самая опасная для здоровья летняя обувь

Вихтар отметил, что и в летней обуви должна быть поддержка стопы с внутренней стороны, там, где расположен большой палец, а подошва должна быть не слишком жесткой, в идеале, в нее хорошо бы положить ортопедические стельки (особенно если вы страдаете от плоскостопия). Шлепанцы не удовлетворяют ни одному из этих критериев. Эксперт считает, что, если хочется быть ближе к природе, в парках или за городом лучше и гораздо полезнее ходить не в сланцах, а босиком. Наилучший вариант – выбрать вид спорта, которым можно позаниматься на свежем воздухе без обуви, например, йогой или пилатесом.

«Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например», – считает Михаил Вихтар.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!