Гостья свадьбы отказалась выбирать из предложенных цветов, потому что они не подходят ей. «Должна ли я сказать ей о том, что мне не нравятся все эти цвета или мне нужно смириться с этим?» - спросила девушка пользователей.

Ее пост собрал более 100 комментариев. Подписчики встали на сторону невесты. По их словам, поведение подруги оскорбительно. Подругу невесты назвали эгоисткой из-за желания выглядеть на свадьбе красивой. «Внимание должно быть на невесте - это не ваше мероприятие, не ваш день, чтобы сиять, просто наденьте это и не создавайте суеты»,- напомнили ей. «Если она дает тебе такую свободу действий, выбери цвет, который больше нравится, и надень платье. Потом можешь продать его, если захочешь. Какая же ты эгоистка», - подчеркнули они. «Тебе точно нужно молча прийти в этом платье, не надо портить праздник невесте», - добавили в Сети. «Если это проблема, не будь подругой невесты», - посоветовали ей.