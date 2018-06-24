Подруга раскрыла секрет быстрого похудения Аллы Пугачевой

За последние пару лет Алла Пугачева невероятно похудела и помолодела. Сама певица призналась, что уникальное лекарство из Израиля помогло ей вылечить диабет, поэтому она «сдулась». Но поклонники не устают бить тревогу, видя, как Алла Борисовна продолжает «сдуваться», а актер и блогер Стас Садальский уверен, что тяжелая болезнь не отступила, а наоборот, прогрессирует.

Подруга Аллы Пугачевой, Алина Редель, поделилась секретом стройности Примадонны. По признанию бизнесвумен, Алла Борисовна внимательно следит за питанием и ради соблюдения фигуры отказалась от ряда продуктов. «Алла отказалась от соленого, сладкого и сдобного, поэтому так прекрасно и молодо выглядит. Ну и один раз в неделю у нее разгрузочный день», — приводит слова Редель «Комсомольская правда».