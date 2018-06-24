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Подруга раскрыла секрет быстрого похудения Аллы Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Знаменитая певица не устает восхищать постройневшей фигурой.

За последние пару лет Алла Пугачева невероятно похудела и помолодела. Сама певица призналась, что уникальное лекарство из Израиля помогло ей вылечить диабет, поэтому она «сдулась». Но поклонники не устают бить тревогу, видя, как Алла Борисовна продолжает «сдуваться», а актер и блогер Стас Садальский уверен, что тяжелая болезнь не отступила, а наоборот, прогрессирует.

Подруга Аллы Пугачевой, Алина Редель, поделилась секретом стройности Примадонны. По признанию бизнесвумен, Алла Борисовна внимательно следит за питанием и ради соблюдения фигуры отказалась от ряда продуктов. «Алла отказалась от соленого, сладкого и сдобного, поэтому так прекрасно и молодо выглядит. Ну и один раз в неделю у нее разгрузочный день», — приводит слова Редель «Комсомольская правда».

Тем не менее, изредка Пугачева может себя побаловать вкусняшками — так, на праздновании пятилетия Лизы и Гарри артистка позволила себе угоститься рожком мороженого.

Фото: instagram

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