Подросток выдавила прыщ на лице и попала в больницу с тяжелой инфекцией мозга

Врачи провели исследование и диагностировали ей тромбоз кавернозного синуса – опасное состояние, развивающееся из-за закупорки кровяным сгустком синусовых пазух твердой оболочки головного мозга. Тромб образуется, когда инфекция из носа, ушей или зубов распространяется выше. По статистике, каждый третий человек из тех, кому вовремя не оказали медицинскую помощь, скончался от этой опасной патологии. Специалисты сказали, что инфекция у китаянки возникла после того, как она выдавила прыщик на конике носа, а эта область известна как «треугольник смерти» или «треугольник опасности» - она начинается от переносицы и проходит через крылья носа, уголки рта и заканчивается в ямочке подбородка. Некоторые врачи считают, что любые манипуляции с этой зоной лица могут иметь серьезные последствия для здоровья в целом.

В итоге подростку было назначено лечение антибиотиками, сейчас она находится в стабильном состоянии и идет на поправку. По словам профессора дерматологии Джереми Брауэра, вены, проходящие под глазницами, разносят кровь в кавернозный синус, потому, когда вы выдавливаете прыщи, грязь с рук и переносимые по воздуху бактерии могут попасть в открытую рану и вызвать серьезное заражение. В результате в венах образуются инфицированные сгустки крови, которые оказывают давление на мозг, что может даже привести к параличу или смерти. При отсутствии лечения инфекции в полости носа также могут привести к полной потере зрения, абсцессам головного мозга и менингиту.

Фото: depositphotos

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