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Подписчики Яны Рудковской не узнали ее после косметической процедуры: «Черты лица не ее и волосы не такие»

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Фото из Instagram Яны Рудковской
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43-летняя Яна Рудковская разозлила фанатов японскими секретами своей красоты.

Известный продюсер Яна Рудковская обожает кроссовки и старается выглядеть старшей сестрой своего маленького сына Саши. Несколько часов назад женщина поделилась японским секретом своей молодости и красоты, но в ответ на это получила массу критики.

«Gold and beauty. Японская золотая маска, на которую, по слухам, подсел уже весь Голливуд — однозначно новый хит лета. Сделать самой очень сложно — маска невероятно хрупкая, но после того, когда она сама впитывается (эпидермис буквально заглатывает ее после 20-30 минут нанесения), кожа как будто светится изнутри! Фантастка в области лечебной косметологии! В общем, готовимся к завтрашней церемонии "Glamour Influencers Awards"», — написала Яна.

«Яна, вас не узнать! Вы красавица в этой маске!))», «Совсем девочка», «Яна это Вы? Не узнать совсем, черты не Ваши», «Да совсем не похожа на Яну.. маска творит чудеса», «Оу оу оу оу- что за красотка, не узнала честно», «В этой маске не похоже на себя», «Яна, это вы?.....не узнала)))) вы потрясающая девушка», «Это не Яна ,черты лица не ее и волосы у нее не такие», «Сомневаюсь что это Рудковская», «Я вообще подумала это Шакира. Яна, богатой будете неузнала», «Яна стала неузнаваемой, пластика?» — обсуждают подписчики. «Настоящая ironwoman...», «Золотая терминаторша», «Клеопатра», — делятся они ассоциациями.

«Ну да мы же тут все с Голливуда)», «Одни голодают, а другие морду золотом мажут», «А какой смысл в этой маске? Золото - инертный металл, никаких реакций оно не дает», «Сегодня у многих блогеров реклама этой маски», «Ярмарка тщеславия. этим особенно грешат те, кто из грязи)))», «А можно фото после маски?», «Лучше бы эти деньги на маску пенсионерке на карту бросили», — отметились критики.

В ответ звезда пообещала снять видео, чтобы доказать всем, что они не правы.

Фото: instagram

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